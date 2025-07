To je nov obraz Rierinega moštva: od sestave ekipe in priprav do napada na Evropo preko Azerbajdžana Celje.info Nogometaši Celja v četrtek začenjajo novo evropsko poglavje. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa se bodo Celjani v gosteh pomerili z azerbajdžanskim Sabahom, s katerim se bodo teden dni ... Beri dalje ...

Sorodno