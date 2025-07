Zaposleni v ZD Trebnje napovedujejo množičen odhod: Pritiski so nedopustni Dnevnik Zaposleni v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje so danes opozorili na nedopustne pritiske, ki jih nanje izvajajo člani sveta zavoda iz vrst občin ustanoviteljic. V kolikor se to ne bo končalo, napovedujejo množičen odhod drugam. "Želimo zgolj

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Matjaž Han