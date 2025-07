Na Ptuju bolnik napadel zdravnico, zbornica dogodek obsoja Lokalec.si V Zdravstvenem domu Ptuj je moški v čakalnici napadel zdravnico, poročajo mediji. Bolnik je po nasilnem izpadu odšel iz zdravstvenega doma, kjer so že vložil prijavo, dodatnih informacij pa v teku preiskave ne dajejo. Policija moškega še išče. Še en nasilni dogodek v zdravstvu so že obsodili v Zdravniški zbornici Slovenije. Na policijski upravi Maribor so za STA pojasnili, da so se ptujski policis ...

