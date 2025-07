Umrl je priljubljen slovenski zdravnik Lokalec.si Po daljši bolezni se je poslovil zdravnik Vladimir Pirnat. Zdravnik Vladimir Pirnat je vrsto let delal v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, v zadnjih letih pa je imel zasebno prakso, poroča spletni portal Siol. “Odšel je dr. Vladimir Pirnat. Velikan. Neizprosen borec. In vzor Hipokratove prisege. Hvala za vse, kar si neumorno izvajal za vse. Tudi tiste, ki so bili tiho. Tudi tiste, ki ni ...

