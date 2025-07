Politika in župani naj vozijo brez alkohola Svet 24 Zavod Vozim z iniciativo Heroji furajo v pižamah začenja akcijo Heroji med odločevalci furajo brez alkohola, s katero poziva politike in župane k javni zavezi: brez alkohola in drog za volanom. Odgovornost za varnost na cestah se začne pri zgledih, so sporočili iz zavoda Vozim.

