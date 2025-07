Zložljivi telefon tanjši od USB-C kabla: zakaj pametna telefona Fold 7 in Flip 7 obračata leto 2025 na glavo (in praznita denarnice navdušencev nad tehnologijami)? City Magazine Pet generacij smo potrpežljivo tipkali po nesrečno debelem “daljincu”, ki se je imenoval Z Fold. Letos pa – presenečenje! – Galaxy Z Fold 7 je končno videti in čutiti kot telefon, ne kot dalinjec za klimatsko napravo. Enako velja za malega brata Z Flip 7, ki se ponaša z zaslonom od roba do roba ter baterijo, ki v letu 2025 ne zardeva več. A pozor: napredek ni zastonj. Za Folda boste odšteli okrog ...

