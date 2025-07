Kljub izboljšanju vremena, danes popoldne možne krajevne plohe in nevihte Lokalec.si Vremenski portal Neurje.si poroča, da lahko pričakujemo določeno mero nestanovitnega vremena. Zaradi prisotnosti hladnejših zračnih mas, ki se bodo še naprej zadrževale v višjih plasteh atmosfere, bodo vremenske razmere v prihodnjih dneh zaznamovane z določeno stopnjo nestanovitnosti, so zapisali pri Neurje.si. Dodali pa so še, da bodo danes popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, ki pa ne bodo prinesle večjih posebnosti. Jutri bodo pogoji nekoliko izrazitejši.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Luka Dončić

Primož Roglič