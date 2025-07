Poslanci v DZ s poklonom žrtvam genocida v Srebrenici SiOL.net Poslanci v DZ so se pred petkovo 30. obletnico genocida v Srebrenici poklonili žrtvam z minuto molka. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob tem poudarila, da sta spodbujanje nestrpnosti in sovražni govor prva koraka do zločinov proti človeštvu. Opozorila je tudi na druge vojne zločine po svetu, ki se dogajajo danes.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Dončić