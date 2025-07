Nataša Pirc Musar o Srebrenici: Genocid ni stvar interpretacije. Mir ni samoumeven. RTV Slovenija Kot posamezniki, kot narod in kot mednarodna skupnost imamo dolžnost, da resnico o genocidu v Srebrenici ohranjamo živo in jo varujemo pred pozabo in relativizacijo, je na slovesnosti ob 30. obletnici genocida dejala predsednica države Nataša Pirc Musar.

