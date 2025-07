Vlada potrdila predlog novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije Vlada RS Poslovni register je po več kot dveh desetletjih pred novo celovito pravno, vsebinsko in tehnično prenovo. Prenova bo obsegala prenovo pravnega okvira, to je Zakona o Poslovnem registru Slovenije in podzakonskih aktov, obseg in strukturo podatkov o poslovnih subjektih, postopke vpisa podatkov v poslovni register ter dostopnost in javnost podatkov o poslovnih subjektih v poslovnem registru.

Sorodno

Omenjeni Matjaž Han Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Primož Roglič

Luka Dončić