Nasilje na Ježici v Ljubljani: trojica napadla kmetovalca 24ur.com Policisti so morali v torek zvečer posredovati na Ježici v Ljubljani, kjer so trije za zdaj še neznani storilci napadli in poškodovali starejšega kmetovalca. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je na polju prišlo do konflikta, nakar je trojica oškodovanca najprej popršila s solzivcem, nato pa še fizično napadla.

Sorodno





















Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Svetlana Makarovič