Telemach trdi, da je presegel hitrost 10 Gb/s v mobilnem omrežju Tehnozvezdje Avtor Tehnozvezdje Telekomunikacijski operater Telemach je po lastnih navedbah kot prvi v Sloveniji preizkusil zmogljivosti mobilnega omrežja 5.5G in pri tem dosegel zavidljive hitrosti prenosa podatkov. Testiranje je potekali v podatkovnem centru operaterja in predstavlja »pomemben korak v zmožnostih omrežne tehnologije pete generacije.« Med testiranjem je najvišja hitrost prenosa podatkov presegla 10 Gb/s, so s ...

