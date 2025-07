Eva Alina Hočevar zlata, Žiga Lin Hočevar srebrn na SP Sportal Kajakašica Eva Alina Hočevar je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Foixu priveslala do naslova svetovne prvakinje do 23 let. Njen uspeh je dopolnil mlajši brat Žiga Lin, ki je osvojil srebrno kolajno v finalu mladincev.

