Žiga Lin Hočevar mladinski svetovni prvak Sportal Žiga Lin Hočevar je postal mladinski svetovni prvak v posamičnem kajakaškem krosu, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Zanj je to na SP za mladince in mlajše člane v francoskem Foixu že druga zlata kolajna, skupno pa četrta.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Bojan Kumer