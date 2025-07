»Tudi Slovenija ima vsaj eno pristanišče v Sredozemlju. Naj iz Kopra in iz vseh drugih sredozemskih pristanišč takoj pošljejo v Gazo pomoč, in to ne v orožju. Na ladjah naj bodo zdravniki, voda, hrana, higienske potrebščine, zdravila. Tako bi mogli prebiti izraelsko blokado palestinske enklave,« je Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja v Mariboru ...