Večina mrtvih je pokopana, prvi prah se je polegel. Dvanajstdnevna vojna, kot jo je poimenoval ameriški predsednik Donald Trump, je končana, izraelski in ameriški letalski napadi na iranske jedrske naprave so zavrli jedrski program v tej državi; strokovnjaki se še ne morejo zediniti, ali za mesece ali morda celo za leta. Ni verjetno, da so objekti in naprave popolnoma uničeni, kot je trdil Trump, ...