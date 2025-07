Predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bodo od 1. avgusta v veljavi 30-odstotne carine za Evropsko unijo in Mehiko. To bi lahko povzročilo velike pretrese med Združenimi državami Amerike in dvema njihovima največjima trgovinskima partnericama. Trump je načrtovane tarife podrobno opisal v pismih, objavljenih na njegovem računu na družbenih omrežjih. So del Trumpove bliskovite napovedi no ...