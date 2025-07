V Mariboru se je včeraj nadaljevalo sojenje Ireni Tihec, obtoženi uboja soproga Aleša Tihca aprila 2022 v Brunšviku. Potem ko je pooblaščenec oškodovank, matere in sestre pokojnega, v sredo vložil predlog za izločitev predsednice senata in celotnega sodnega senata, je sodišče predlog včeraj zavrnilo. Sledile so zaključne besede, sodba pa bo v petek. Sodni senat mariborskega okrožnega sodišča je pr ...