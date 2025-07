Tihčeva trdila, da je mož v napadu planil proti njej in se sam napičil na nož Slovenske novice Včeraj so izrekli oprostilno sodbo Ireni Tihec za uboj Aleša Tihca. Vsak ima pravico braniti svoje telo in življenje, je sklenilo sodišče.

Sorodno













































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Tadej Valjavec

Jani Brajkovič