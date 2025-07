Vsi trije psi, ki so maja napadli 84-letno lastnico, so bili usmrčeni RTV Slovenija Vsi trije psi, ki so bili konec maja udeleženi v napadu v okolici Maribora, v katerem je umrla njihova 84-letna lastnica, so usmrčeni. Argentinski dogi so morali po navodilih inšpektorjev uspavati že sredi junija, bulterierko pa so uspavali v sredo.

Sorodno