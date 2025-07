Kdo je kriv za smrt 84-letne gospe in treh psov? Dnevnik Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju uprava) je lani izdala šest odločb, nanašajočih se na argentinski dogi in bulterierko, ki so bili takrat last državljana z obrobja Maribora.

Sorodno