Nov dosežek slovenskih zdravnikov: v UKC Ljubljana izvedli endoskopsko odstranitev raka nosnega dela žrela Dnevnik Na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so uspešno izvedli prvo in izjemno zahtevno endoskopsko kirurško odstranitev raka nosnega dela žrela z rekonstrukcijo. Gre za

Sorodno