Operacija brez reza na obrazu: Rak uspešno odstranjen skozi nos Svet 24 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je uspešno izvedla prvo in izjemno zahtevno endoskopsko kirurško odstranitev raka nosnega dela žrela z rekonstrukcijo. Gre za odstranitev raka brez reza na obrazu, saj do nosnega dela žrela dostopajo skozi nosni in obnosne votline.

Sorodno