Prijeta 29-letna napadalca na moškega iz Mihovice pri Šentjerneju 24ur.com Policisti so prijeli moška, ki sta v noči na 27. junij v Mihovici pri Šentjerneju napadla in poškodovala lastnika, ki ju je zalotil na vrtu svoje hiše. Gre za 29-letnika iz okolice Šentjerneja, pri katerima so opravili tudi hišno preiskavo, so sporočili.

