Piše: Moja Dolenjska, C. R. Policiji je uspelo izslediti in prijeti dva Roma, ki so v noči na 27. junij napadli in poškodovali Andreja Brečka iz Mihovice pri Šentjerneju, medtem ko jih je ta presenetil na svojem dvorišču. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so po dogodku in v naslednjih dneh opravili večje število razgovorov z osebami, ki bi lahko karkoli vedele o dejanju in storilcih ...