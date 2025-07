MARIBORSKO Jutri nadzor nad enoslednimi vozili Novice.si Policijska uprava Maribor bo jutri (nedelja) med 12. in 19. uro na celotnem območju izvajala poostren nadzor nad motoristi, mopedisti, kolesarji, vozniki lahkih motornih vozil in tudi pešci. Gre za najbolj ranljivo skupino, ki je pogosto udeležena v prometnih nesrečah, kar pa je v veliki meri odvisno tudi od vremenskih razmer in gostote prometa. Temu bo prilagojen jutrišnji nadzor s poudarkom na k ...

