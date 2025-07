Mariborski policisti v poostrenem nadzoru ugotovili veliko kršitev Lokalec.si V včerajšnjem nadzoru cestnega prometa s področja zagotavljanja varnosti ranljivih udeležencev ugotovljenih 36 kršitev, so sporočili iz PU Maribor. Na območju Policijske uprave Maribor so včeraj izvajali poostren nadzor cestnega prometa s področja zagotavljanja varnosti ranljivih udeležencev (s poudarkom nad vožnjo voznikov enoslednih motornih vozil, kolesarjev in voznikov lahkih motornih vozil). ...

