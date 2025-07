“Članstvo v Natu ni od včeraj, to niti ni bila izbira te vlade, še manj pa moja osebna.” PORTAL PLUS No sedaj vsaj vemo. Zavezništvo NATO nikoli ni bila osebna izbira predsednika vlade Roberta Goloba. Ta izjava gotovo ne bo šla mimo naših partnerjev v EU in Natu. Gotovo pa bo imela vpliv tudi na domačo politiko. (Vir: TVSLO1) Video

