Robert Golob: Zdaj je jasno, za kaj bi v resnici glasovali na referendumu o Natu SiOL.net Predsednik vlade Robert Golob je predsednikom parlamentarnih strank v petek predlagal razveljavitev posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih in o morebitnem izstopu Slovenije iz zveze Nato, meni pa tudi, da bo sklep na ponovnem glasovanju v državnem zboru sprejet. Na sestanku s parlamentarnimi strankami so namreč razjasnili določene pojme, zato po njegovih besedah "nihče več ne more trditi,...

Sorodno