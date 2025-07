Pirc Musar na srečanju s slovenskimi vojaki v BiH-u o njihovem prispevku k miru in varnosti RTV Slovenija Predsednica Nataša Pirc Musar se je danes v Sarajevu ob koncu obiska v BiH srečala s slovenskimi vojaki, ki delujejo v misijah. Zahvalila se jim je za njihov prispevek k miru in varnosti. Sešla se je tudi s poveljnikoma sil zveze Nato v BiH-u in Euforja.

