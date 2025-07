Takšne bodo predvidoma cene bencina in dizla Lokalec.si Prvega julija so se cene naftnih derivatov spremenile – liter bencina je poskočil za dva centa na 1,465 evra, medtem ko sta dizelsko gorivo in kurilno olje, kljub znižanju trošarin za štiri cente, stala 1,498 evra oziroma 1,097 evra na liter. Te cene bodo veljale do vključno 14. julija, nato pa po ocenah portala Moje Finance lahko pričakujemo spremembe v smeri pocenitve. Po trenutnih izračunih na ...

