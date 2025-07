To so nove cene pogonskih goriv Lokalec.si Cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah s torkom znižale. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,437 evra, kar je 2,8 centa manj kot v trenutnem 14-dnevnem obdobju. Liter dizla bo z 1,487 evra cenejši za 1,1 centa, liter kurilnega olja pa z 1,087 evra za en cent. Vlada v trošarine ob padcu cen nafte in naftnih derivatov na svetovnem trg ...

