Boleč udarec za Tadeja Pogačarja in UAE Emirates: Joao Almeida zaključil Tour de France Sportal Ekipa UAE Team Emirates s Tadejem Pogačarjem na čelu trenutno suvereno vodi na Dirki po Franciji in ima lepo prednost pred največjim rivalom Jonasom Vingegaardom, a imajo znotraj moštva kljub temu skrbi. Po padcu v sedmi etapi je João Almeida zaradi zdravstvenega stanja sicer začel sobotno in nedeljsko etapo, a današnje ni mogel doknčati in tako predčasno zaključil s Tourom.

Sorodno









































































Omenjeni Francija

Tadej Pogačar

Tour de France Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Bojan Kumer

Primož Roglič

Janez Janša