CELJSKO Črn vikend na cestah, umrla mopedist in motorist Novice.si Ta vikend je eden najbolj črnih na naših cestah v zadnjih mesecih. Potem, ko je včeraj na avtocestnem odseku med Šentrupertom in Vranskim umrl 61-letni nemški motorist, potem ko je zaradi neprilagojene hitrosti padel in treščil v betonsko ograjo, se je sinoči zunaj naselja Velika Pirešica smrtno ponesrečil še 46-letni mopedist. Zapeljal je na bankino in zdrsnil v obcestni jarek. Oba ponesrečenca s ...

