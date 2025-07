Na štajerski avtocesti umrl motorist, 64-letniku ni bilo pomoči, po trku v betonsko ograjo Lokalec.si V petek ob 19.08 se je na avtocesti A1 med odcepoma Šentrupert in Vransko zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 64-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Med vožnjo iz smeri Šentruperta proti Vranskem je izgubil oblast nad motornim kolesom in padel po vozišču ter zadel v betonsko ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Sicer ...

