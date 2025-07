S celjske policijske uprave so zjutraj sporočili, da so včeraj popoldne na območju ledenika Skuta v Kamniško Savinjskih Alpah na nadmorski višini okoli 2000 metrov našli mrtva 40- in 27-letna planinca, ki so ju sorodniki pogrešili že v soboto. V reševanje sta bila poleg gorskih reševalcev in helikopterske enote vključena tudi pripadnika gorske enote celjske policije. Ponesrečenca sta bila izkušena ...