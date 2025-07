Na ledeniku pod Skuto našli mrtva planinca Primorske novice Na ledeniku pod goro Skuta so v nedeljo reševalci na višini okoli 2000 metrov našli mrtvega 40-letnega planinca in nato nad ledenikom v steni na majhni skalni polici še mrtvega 27-letnega planinca. Oba sta bila izkušena planinca, prve ugotovitve pa kažejo, da sta padla z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto.

