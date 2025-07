Roma v otroškem vozičku prevažala električne vodnike Nova24TV Novomeški policisti so med opravljanjem nalog na območju Novega mesta v soboto, 12. julija, nekaj pred 21. uro na Topliški cesti kontrolirali 21-letnika in 19-letnico, ki sta potiskala otroški voziček. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da sta v vozičku prevažala električne vodnike. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da so bili električno vodniki ukradeni iz večnamenskega objekta v bližini. Uk ...

