Policisti pokukali v otroški voziček – kar so zagledali, jih je pustilo odprtih ust Demokracija Piše: C. R. Stvari niso takšne, kakršne se zdijo na prvi pogled. To dobro vedo tudi možje postave, ki so v soboto v Novem mestu izvajali kontrolo, ob tem pa opazili mlad par, ki je pred seboj potiskal otroški voziček. Toda, ko so pokukali vanj, niso našli dojenčka, pač pa ukradene električne vodnike, ki sta jih malo pred tem sunila z objekta v bližini. Seveda je sledil zaseg ukradene robe in kaz ...

