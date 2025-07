Na Odboru amandmaje zavrnili; Podnebni svet predlagal 250 evrov na potnika na zasebni let 24ur.com Slovenija bo končno dobila podnebni zakon, a nevladne organizacije in strokovnjaki opozarjajo, da predlagana različica ni dovolj ambiciozna. Podnebni svet je vladi med drugim predlagal, naj zasebne polete še bolj obdavči – predlagajo najmanj 250 evrov podnebne dajatve na potnika na polet; poleg tega pa tudi ukinitev subvencij za fosilna goriva ter obvezo o določitvi vmesnih ciljev na poti do podn...

