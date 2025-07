Poslanci na odboru niso podprli odprave subvencij za fosilna goriva v podnebnem zakonu RTV Slovenija Člani odbora za infrastrukturo so podprli predlog podnebnega zakona. Kritike in pozive nevladnikov k sprejetju dopolnil Levice o ukinitvi subvencij za fosilna goriva in zvišanju dajatev za zasebne lete v Svobodi in SD-ju niso podprli.

Sorodno