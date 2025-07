Radar razburil krajane, ki so dosegli, da se ga umakne Dnevnik Krajani Blejske Dobrave so s peticijo zahtevali odstranitev radarja, ki je postavljen na območju omejitve hitrosti na 30 kilometrov na uro. Župan je na to temo sklical zbor občanov, na katerem so sprejeli sklep, naj se radar umakne.

