Tragično trčenje dveh tovornih vozil in avtomobila Nova24TV Po hudi prometni nesreči, ki se je v ponedeljek nekaj minut pred 12. uro zgodila na obvoznici pri Krškem, so znane prve podrobnosti. V trčenju dveh tovornih vozil in osebnega avtomobila je ena oseba umrla, dve pa sta bili poškodovani, med njimi ena huje. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je nesrečo povzročil 37-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil iz smeri Brest ...

