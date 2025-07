Slovenski gimnazijci so na 57. Mednarodni kemijski olimpijadi v Dubaju osvojili eno srebrno in tri bronasta odličja. Slovensko ekipo so sestavljali Tisa Lombar in Vid Kodrič iz Gimnazije Vič, Gašper Čadež iz Gimnazije Škofja Loka in Aljaž Erman iz Gimnazije Kranj, ki je tudi prejel srebrno odličje. Ostali so prejeli bronasto odličje.