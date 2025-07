Boleče, a dobrodošlo izkopavanje množičnega grobišča otrok na Irskem Družina

Na območju nekdanjega doma za mater in otroke v mestu Tuam na zahodu Irske so začeli izkopavati neoznačeno množično grobišče, kjer so po dlje časa trajajoči preiskavi ugotovili, da so v njem posmrtni ostanki stotin dojenčkov in majhnih otrok.

