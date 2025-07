Junija 2025 so se uradno začela izkopavanja na območju, kjer je med letoma 1925 in 1961 deloval dom za neporočene matere in njihove otroke. Prve raziskave kažejo, da naj bi bilo tam pokopanih 796 otrok, starih od nekaj dni do treh let – večina odvrženih v betonski greznici, brez krst, imen ali grobov. Čeprav je […] Prispevek Začeli izkopavati 796 otrok iz betonske greznice izvira s portala Student ...