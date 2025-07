Gorski kolesar podlegel poškodbam, tri mladoletne junake še iščejo Lokalec.si Trije mladi fantje so pomagali hudo poškodovanemu kolesarju. Danes so sporočili, da je kolesar žal preminil. Z žalostjo poročamo o tragičnem razpletu petkove nesreče na območju gorskokolesarske proge Črnuče Trails nad Rašico, kjer je umrl ljubitelj športa, kolesar in surfarski navdušenec, so zapisali na strani mtd.si Kljub prizadevanjem zdravnikov in reševalcev je bilo življenje poškodovanega žal ...

