Fanti stari med 13 in 14 let naleteli na hudo poškodovanega kolesarja, to so storili … Lokalec.si V petek, 11. julija 2025, ob 16.21 so trije fantje, stari med 13 in 14 let, na gorski kolesarski progi v Ljubljanskih Črnučah naleteli na hudo poškodovanega kolesarja. Ta je žal kasneje umrl. Čeprav niso imeli svojih mobilnih telefonov, so se hitro znašli in pokazali izjemen pogum, odgovornost ter čut za pomoč sočloveku, zapišejo v UKC Ljubljana. Mladoletniki so odklenili telefon poškodovanca in p...

