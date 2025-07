Otrok z električnim skirojem trčil v most: vozil je močno pijan 24ur.com Čeprav okretni in priročni, so (pre)hitri električni skiroji tudi nevarni, še posebej za otroke in mladostnike. Hrvaški mediji tako poročajo o hudi prometni nesreči blizu Bjelovarja, v kateri je otrok utrpel hude poškodbe glave in več zlomov. Skiro je vozil brez čelade, poleg tega pa še močno pijan.

