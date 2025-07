13-letnik pijan trčil z električnim skirojem v most, s hudimi poškodbami končal v bolnišnici Lokalec.si Pri Bjelovarju je prišlo do hude nesreče, v kateri je 13-letni deček z električnim skirojem trčil v betonski most, poroča 24ur.com. Bil je močno pod vplivom alkohola, brez čelade in drugih zaščitnih sredstev, ob tem pa tudi premlad za vožnjo tovrstnega vozila. Po poročanju hrvaških medijev je deček izgubil nadzor, zletel s poti, trčil v most. Skiro je ostal v jarku, deček pa je utrpel hude poškodb ...

